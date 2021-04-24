Suudi Arabistan’dan Lübnan’a yasak 0:00 / 0:00

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Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle sebze ve meyve ithalatını Lübnan’a yasaklayan Suudi Arabistan bir hafta boyuncu yasağı uygulayacak. Açıklamayı Suudi Arabistan’ın Narkotik Genel Müdürlüğü sözcüsü yaptı. 2 milyon 466 bin 563 milyon amfetamin hapı narın içerisinde tespit edilmesiyle birlikte Lübnan'ı gerekli önlem alması konusunda uyaran yetkililer, açıklamasında ithalat yasağının bir hafta süreyle uygulanacağı ve iki ülke arasındaki transit geçişlerin bir hafta süreyle durdurulacağını aktardı.

Tespit sonrası, uyuşturucu kaçakçılığına karışan beş kişiyi tutuklandığını açıklayan savcılık, aralarından dört kişinin Suudi Arabistanlı olduğunu açıkladı.

Independent haberine göre, Suudi Arabistanlı yetkililer ülkede uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde artışı vurgulayarak özellikle kullanılan ürünlerin meyve ve sebze olduğunu aktardı. Suudi Arabistan'ın benzer bir kısıtlamayı Lübnan'dan gelen diğer ürünler için yapıp yapmayacağı İçişleri Bakanlığı açıklamasına bağlı olacak.