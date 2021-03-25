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Süveyş Kanalı’nda karaya oturan dev geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’

Salı sabahı şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtiliyor.

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan dev geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’
BBC TÜRKÇE
- EPA

Salı sabahı şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık dört futbol sahası (400 metre) uzunluğunda ve 59 metre genişliğinde olan 20 bin konteyner taşıma kapasiteli, 220 bin tonluk geminin kurtarılması için römorklar ve iş makineleriyle çalışmalar üçüncü gününe girdi.

Panama bandıralı Ever Given adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

2018'de inşa edilen ve Evergreen Marine adlı Tayvan şirketi tarafından işletilen Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nda şimdiye kadar karaya oturan en büyük gemi olduğu belirtiliyor.

Mısır Hükümeti, bazı gemileri kanalın eski koluna yönlendirirken geçiş yolunun iki tarafında 150 kadar geminin beklediği haber veriliyor. Bu gemilerin petrol, otomobil parçası ve diğer tüketim malzemeleri taşıdığı söyleniyor.

Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı

'Dev bir balina gibi'

Geminin yüzdürülmesi için Salı sabahından beri sekiz römork çalışıyor, iş makineleri de geminin altındaki kumu kazıyor.

Boskalis adlı gemi kurtarma şirketinin CEO'su Peter Berdowski, ellerindeki verilerin Ever Given'ın alttaki kumun çıkarılarak yüzdürülmesinin imkansız olduğunu gösterdiğini belirterek bu durumda kargonun boşaltılması gerekebileceğini söyledi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Berdowski Hollanda Televizyonu'na açıklamasında, "Bu, koşullara bağlı olarak haftalar sürebilir. Karaya vuran dev bir balina gibi. Kumun üzerinde muazzam bir ağırlık var" dedi.

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