Suwon Blue Wings - Incheon United düellosu

Suwon Blue Wings ve Incheon United, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. 28 puanlı Suwon Blue Wings 3. sırada bulunuyor, Incheon United 10 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Suwon Blue Wings, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Incheon United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 483 kodlu maçı oynayanlar; Suwon Blue Wings galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Incheon United galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Suwon Blue Wings son hafta oynanan Pohang Steelers maçında 1-1 berabere kaldı.

Incheon United ise Gangwon maçında 2-0 yenildi.

Suwon Blue Wings, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Suwon Blue Wings, kendi sahasında 11 gol attı, 11 gol yedi.

Incheon United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Incheon United, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.