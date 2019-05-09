Suyun mucizevi faydaları! Ramazan’da susuzluğu nasıl önleriz?

Su hayatımızın olmazsa olmazlarından biridir. Ancak bizler, suyu sadece susadığımızda içiyorsak ve vücudumuzun ihtiyacı olan sıvı miktarını karşılayamıyorsak vücut birtakım sinyaller vermeye başlıyor.

Susuz kalan vücutta;

* Unutkanlık,

* Konsantrasyon bozukluğu,

* Baş ağrısı,

* Kabızlık,

* Böbreklerde kum ve taş oluşumu,

* Saç dökülmesi,

* Emziren kadınlarda süt azlığı,

* Kas krampları,

* Böbrek fonksiyon bozuklukları,

* İdrar yolları enfeksiyonu gibi sorunlar meydana gelebiliyor.

Yokluğu durumunda sağlık sorunlarına davetiye çıkaran suyun faydaları ise saymakla bitmiyor.

* Kilo vermeye yardımcı oluyor.

* Kalbi ve damarları besliyor.

* Eklem ağrılarına iyi geliyor.

* Zihni açıyor.

* Cildi yeniliyor.

* Kas kasılmalarını ve krampları önlüyor.

* Stresle savaşıyor.

* Kabızlığı engelliyor.

* Ağız kokusunu gideriyor.

* Karaciğer ve böbreği koruyor.

GÜNDE 8-9 BARDAK SU ŞART!

Uzmanlar, günde 8-9 bardak su içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Gün içerisinde tüketilen çay, kahve, meşrubat gibi sıvılar ise suyun yerine geçmiyor. Uzmanlar, aksine çay ve kahve gibi içecekler sıvı kaybına neden olduğu için bu içeceklerden sonra bir o kadar daha su içilmesini tavsiye ediyor. Sağlıklı kalmak için bu kurala Ramazan ayında da uymak gerekiyor ve iftardan sahura kadar olan süreçte bol bol su içilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, sahurda ve iftarda susamaya yol açan besinlerden de uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Salam, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etler, kızartmalar, baharatlı yiyecekler, turşu, şalgam; bal, reçel ve tatlı gibi besinler yerine oruç tutarken susuzluk çekmemeniz için; kavun ve karpuz, domates, salatalık, yoğurt, marul, siyah üzüm ve evde yapılmış hoşaf gibi besinlere yönelmeniz gerekiyor.

Video Editörü: Caner Arıpişirici