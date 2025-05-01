Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tabela takacaktı, canından oldu | Son dakika haberleri

        Tabela takacaktı, canından oldu

        Sultangazi'de bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen 57 yaşındaki Özcan Palabıyık, çıktığı aracın üzerinden düştü. Hastaneye kaldırılan Palabıyık, burada yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tabela takacaktı, canından oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen Özcan Palabıyık, reklam aracının üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Palabıyık, kayarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Palabıyık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan Palabıyık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor
        Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor
        İstanbul'da bu duraklar bugün kapalı
        İstanbul'da bu duraklar bugün kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"