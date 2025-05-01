Tabela takacaktı, canından oldu Sultangazi'de bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen 57 yaşındaki Özcan Palabıyık, çıktığı aracın üzerinden düştü. Hastaneye kaldırılan Palabıyık, burada yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.05.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:22 facebook

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