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HaberlerYaşamModa'Tabuları yıkmak' için tasarladılar! Fiyatı dudak uçuklattı - Haberler
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Gucci, erkeklerin tabularını yıkmaları için 2 bin 600 dolarlık elbise tasarladı

Dünyaca ünlü İtalyan giyim markası Gucci, modada cinsiyet kalıplarını yıkmak için erkeklere turuncu renkte bir elbise tasarladı. 90'ların grunge görünümlerinden ilham alınarak hazırlanan ekoseli elbisenin fiyatının 2 bin 600 dolar (20 bin TL) olduğu ifade edildi

'Tabuları yıkmak' için tasarladılar! Fiyatı dudak uçuklattı - Haberler
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü İtalyan giyim markası Gucci 'maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik stereotipleri kırmak için' turuncu renkte ekoseli erkek elbisesi tasarladı.

Peter Pan yakalı, sedefli düğmeli ve kuşaklı gömlek elbisenin satış fiyatının 2.600 dolar (20 bin TL) olduğu belirtildi.

Modada cinsiyet kalıplarını yıkmak için görücüye çıkan ekoseli elbisenin 90'ların 'grunge' görünümünden esinlenilerek tasarlandığı ifade edildi.

Elbise, markanın internet sitesinde yırtık bir jean pantolon, çapraz askılı çanta, grili pembeli bir spor ayakkabı ve bereyle kombinlendi. Ancak sosyal medyada olumsuz tepkiler gecikmedi. İnternet kullanıcıları elbisenin fiyatını eleştirdi.

Yorumlarda, "Erkekler, gerçekten elbise giymek istiyorsa bu parçayı herhangi bir mağaza zincirinden 20 dolara satın alabilirler. Gucci'ye ihtiyaçları yok" denildi.

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