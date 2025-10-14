Habertürk
        Tahtakale nerede? Tahtakale hangi şehirde, ilde, bölgede?

        İstanbul'un kalbinde yer alan Tahtakale, tarihi dokusu ve ticari hareketliliğiyle şehrin en eski yerleşim alanlarından biridir. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bu bölge, yüzyıllardır ticaretin, kültürün ve zanaatkarlığın merkezinde bulunur. Osmanlı döneminden günümüze uzanan canlı atmosferiyle dikkat çeken Tahtakale, hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktasıdır. Peki Tahtakale hangi ilde, hangi bölgede yer alıyor? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 14.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:50
        Tahtakale nerede?
        İstanbul’un tarih kokan semtlerinden biri olan Tahtakale, yüzyıllardır ticaretin kalbi olarak bilinir. Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü geçmişiyle bu bölge, İstanbul’un en hareketli ve özgün çarşı kültürünü yaşatır. Her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Tahtakale, tarihi atmosferi, dar sokakları, hanları ve dükkanlarıyla hem kültürel hem ekonomik bir merkez konumundadır. Marmara Bölgesi’nde yer alan Tahtakale, İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları içindedir. Peki Tahtakale tam olarak nerede, hangi şehirde? İşte Tahtakale konumuna ilişkin merak edilenler…

        TAHTAKALE NEREDE?

        Tahtakale, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Eminönü bölgesinde konumlanır. Fatih ilçesine bağlı olan semt, Mısır Çarşısı, Rüstem Paşa Camii ve Yeni Camii gibi tarihi yapılarla çevrilidir. Haliç’in kıyısında, Galata Köprüsü’nün hemen arkasında yer alan Tahtakale, hem merkezi konumu hem de ulaşım kolaylığı sayesinde İstanbul’un en işlek ticaret noktalarından biridir. Bu konumuyla Tahtakale, hem deniz ulaşımına hem de kara taşımacılığına elverişli bir yapıya sahiptir. Tarihi Yarımada’nın merkezinde bulunması nedeniyle geçmişte tüccarların, gemicilerin ve el sanatları ustalarının buluştuğu bir nokta olmuştur.

        TAHTAKALE HANGİ ŞEHİRDE?

        Tahtakale, Türkiye’nin en büyük ve en yoğun nüfuslu kenti olan İstanbul şehrinde yer alır. İstanbul’un tarihî yarımadası içinde bulunan bu bölge, hem ticaret hem de turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Şehrin tarihsel gelişiminde önemli bir rol üstlenen Tahtakale, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar sürekli bir ticaret merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Bugün bile geleneksel alışveriş kültürünün canlılığını koruduğu nadir yerlerden biri olan semt, İstanbul’un tarihsel kimliğini modern yaşamla bir araya getirir.

        TAHTAKALE HANGİ İLDE?

        Tahtakale, İstanbul il sınırları içinde yer alır. İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan Fatih ilçesine bağlıdır. Fatih, sur içi İstanbul olarak bilinen ve şehrin en eski bölgesini kapsayan alandır. Bu nedenle Tahtakale, İstanbul’un tarihi mirasını en güçlü şekilde yansıtan semtlerden biri olarak kabul edilir. İlçenin bu kısmında yer alan hanlar, bedestenler ve çarşılar, yüzyıllardır aynı amaçla kullanılmaya devam eder. Bugün bile bölgedeki pek çok yapı, orijinal mimari özelliklerini koruyarak ziyaretçilere geçmişin izlerini sunar.

        TAHTAKALE HANGİ BÖLGEDE?

        Tahtakale, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bulunur. Marmara Bölgesi, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülkenin en yoğun nüfuslu ve gelişmiş bölgesidir. İstanbul’un bu bölgede yer alması, Tahtakale’nin stratejik konumunu daha da güçlendirir. Deniz ulaşım yollarının merkezinde bulunması, hem tarihi dönemde hem de günümüzde ticari faaliyetlerin sürdürülmesini kolaylaştırır. Marmara Denizi’ne yakınlığı sayesinde liman ticaretiyle bütünleşen bu semt, hem iç ticarette hem de dış ticarette önemli bir geçiş noktası olmuştur.

        TAHTAKALE KONUMU NEDİR?

        Tahtakale, İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları içinde, Eminönü semtinin merkezinde konumlanır. Mısır Çarşısı’nın hemen arkasında, Rüstem Paşa Camii ile Mahmutpaşa arasında yer alan bölge, Kapalıçarşı ve Sirkeci’ye de yürüme mesafesindedir. Ulaşım açısından oldukça merkezi bir noktada bulunan Tahtakale’ye tramvay, vapur, otobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşılabilir.

        Bugün Tahtakale, yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin de merkezi olarak öne çıkar. Sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenmeye başlayan sokaklarında, toptan alışveriş yapan esnaflar, turistlerle dolu sokaklar ve tarihî hanlarda çalışan zanaatkarlar görülür. Ayrıca, bölgedeki kafeler ve küçük lokantalar, İstanbul’un geleneksel tatlarını yaşatmaya devam eder.

        Tarih boyunca ticaretin kalbi olarak anılan Tahtakale, bugün hala aynı dinamizmini korur. Esnaf kültürü, geleneksel alışveriş deneyimi ve tarihi atmosferiyle İstanbul’un ruhunu hissetmek isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Tahtakale’ye adım attığınızda yalnızca bir semti değil, İstanbul’un yüzyıllardır süregelen yaşam kültürünü de deneyimlemiş olursunuz.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
