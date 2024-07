Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta kapılarını açacak - Girişimcilik Haberleri

Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta kapılarını açacak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının öncülüğünde düzenlenecek Take Off İstanbul 11-12 Aralık'ta girişim ve teknoloji dünyasını bir araya getirecek

Giriş: 03.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:22

