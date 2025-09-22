Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Tantuni' yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlık oyununu kazanan mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Yeni haftanın takımları, kaptanların seçimi ile belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 22 Eylül Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...

        Giriş: 22.09.2025 - 18:32 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:35
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Bilindiği üzere eleme gecesinde İrem yarışmaya veda ederken, Aslı yedeklerden ana kadroya dahil olan isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise, takım kaptanları mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek, yeni haftanın takımlarını belirledi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Çağatay kazandı. Mavi takım kaptanı Çağatay, kırmızı takım kaptanı olarak Ayla'yı seçti.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Gizem

        Onur

        Kemal Can

        Barış

        Cansu

        Ayten

        Nisa

        4

        Kırmızı Takım

        Ayla (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Özkan

        Sezer

        Mert

        İhsan

        Eylül

        Aslı

        Çağlar

        Meryem

        5

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu.

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

