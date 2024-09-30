MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oldu?
MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 'Yağlama' yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, 30 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın yeni mavi ve kırmızı takımı...
MasterChef Türkiye eleme gecesine Bera'nın vedası damga vurdu. Eleme gecesinin ardından gözler kaptanlık oyununu çevrildi. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanlığının yanı sıra aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, MasterChef kaptan kim oldu, takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye'de mavi takım ve kırmızı takım kaptanı...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Zübeyde oldu.
Mavi takım kaptanı Zübeyde kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Emre
Onur
Kerem
Nigar
Ezgi
Hakan
Akın
Erim
Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Şirin
Beyza
Kaan
Muratcan
Nevzat
Ayşe
MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?
MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.