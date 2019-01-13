Takiptekiler filmi seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. 2015 yapımı “Takiptekiler", bu akşam Show TV’de! Peki Takiptekiler oyuncuları kimler? Takiptekiler'in konusu ne?

TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NE?

New York’lu Cam, bisikletli kuryedir. Başı mafyayla dertte olan Cam, teslimat yaptığı sırada gizemli güzel Nikki’ye çarpar. İkili kısa süre sonra kendilerini tehlikeli bir aşkın içinde bulurlar.

TAKİPTEKİLER OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Daniel Benmayor’ün üstlendiği oyuncu kadrosunda Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos ve Adam Rayner gibi usta oyuncuların yer alıyor.

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