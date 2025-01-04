Takla atan otomobil baba ile oğlu ayırdı!
Batman'da, Bilal Çiftçi'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Çiftçi ile 50 yaşındaki babası Mehmet Salik Çiftçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ile oğlundan baba Çiftçi hayata veda etti
Batman'da edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır karayolu Diktepe köyü mevkiinde Bilal Çiftçi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı.
BABA İLE OĞLU YARALANDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Bilal Çiftçi ve babası Mehmet Salik Çiftçi (50) yaralandı.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mehmet Salik Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.