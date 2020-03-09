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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen kadınlara izin verilmedi.

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen kadınlar, polisin izin vermemesi üzerine Sıraselviler Caddesi üzerinde bir süre bekledi. Daha sonra Karaköy'e doğru yürüyüşe geçen kalabalığa polis müdahale etti. Müdahale sırasında zaman zaman arbede yaşanırken 34 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e çıkamayan kalabalık daha sonra Tophane'den Karaköy Meydanı'na kadar yürüdü. Karaköy Meydanı'nda gösterisini yapan kalabalık bir süre sonra polisin uyarısıyla dağıldı.

Öte yandan Valilik kararıyla bariyer çekilerek kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya gece saatlerinde trafiğine açıldı.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını açıklamıştı.

ANKARA'DAKİ YÜRÜYÜŞ

Ankara'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları çerçevesinde Kolej Meydanı'nda toplanan kadınlar Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

Ankara Kadın Platformu'nun düzenlediği ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık bin kadın katıldı. "Kadınlar el ele direnişte", "özgürlüğe el ele", "direnerek güçleniyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Sakarya Caddesi'nde şarkılar söyleyip halay çeken kadınlar, programın ardından dağıldı.