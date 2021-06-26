Taksim'de polis müdahalesi

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İstanbul Taksim'de LGBTİ+ Onur Haftası için yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen grup, Odakule'de basın açıklaması yapmak için bir araya gelmeye başladı.

AA'nın aktardığına göre polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı sokaklarda güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede 20 kişi gözaltına aldı.

AFP MUHABİRİ GÖZALTINA ALINDI

Olayları takip eden AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayları takip eden gazeteci Bülent Kılıç'ın boğazına bastırılıp nefessiz bırakıldığını öne sürerek serbest bırakılmasını talep etti.

İZİN VERİLMEYECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Beyoğlu Kaymakamlığı, yürüyüşe izin verilmeyeceğini şöyle açıklamıştı:

"@istanbulpride adlı hesaptan; 'Halkın huzur ve güvenliğini korumak ve genel ahlakı bozmak için 26 Haziran 2021 Cumartesi saat 17:00 de Taksim’de 19 İstanbul LGTBİ- onur Yürüyüşünde bir araya geliyoruz.' çağrısı ile paylaşımda bulunarak, Kamuoyu oluşturmak amacıyla Taksim Meydanı’nda yürüyüş veya benzeri açık alan etkinliği düzenleyeceği bildirilmiştir.

26/06/2021 Cumartesi günü 17:00’da idaremiz Taksim Meydanı'nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylemi/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. maddeleri gereğince ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir."