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Taksim metrosu kapalı mı? Şişhane Taksim metrosu ne zaman açılacak?

Taksim ve Şişhane metro istasyonları Valilik kararıyla kapatıldı. İBB'den yapılan resmi açıklamanın ardından vatandaşlar, Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

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  • Taksim metrosu kapalı mı? Şişhane Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim Şişhane Taksim Kabataş füniküler açık mı? Hangi metro durakları kapatıldı?

    Hacıosman Yenikapı metro istasyonunu ile ilgili sıcak bir sıcak gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. İşte, söz konusu duruma ilişkin bilgiler...
  • Taksim metrosu kapalı mı? Şişhane Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim Şişhane Taksim Kabataş füniküler açık mı? Hangi metro durakları kapatıldı?

    İBB AÇIKLADI: TAKSİM METROSU KAPATILDI!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

     

     
  • Taksim metrosu kapalı mı? Şişhane Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim Şişhane Taksim Kabataş füniküler açık mı? Hangi metro durakları kapatıldı?

    TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

    Taksim metrosunun ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok ama metronun bugün 23:00'de açılması bekleniyor.
  • Taksim metrosu kapalı mı? Şişhane Taksim metrosu ne zaman açılacak? Taksim Şişhane Taksim Kabataş füniküler açık mı? Hangi metro durakları kapatıldı?

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