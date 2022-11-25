Hacıosman Yenikapı metro istasyonunu ile ilgili sıcak bir sıcak gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. İşte, söz konusu duruma ilişkin bilgiler...