Terör şehitleri anılıyor! İstiklal'e kırmızı karanfil

İstanbul Taksim'de dün saat 16.20'de patlayan bomba yüreklerimizi yakarken, 6 vatandaşımızı ise hayattan kopardı.
VATANDAŞLAR OLAY YERİNİ ZİYARET EDİYOR
AA'da yer alan habere göre bu sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş olayın yaşandığı yere geldi.
TERÖR SALDIRISI LANETLENDİ
Hayatlarını kaybedenlerin anısına hazırlanan alana kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, hain saldırı ve terörü lanetledi.
KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN KARANFİL
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.
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