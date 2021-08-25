Talim ve Terbiye Kurulu'nda atama kararları 0:00 / 0:00

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı.

DHA'nın haberine göre; atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi Gazete'de yer alan kararla, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şeref Kalaycı getirildi.

Atamanın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.