'Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ Regaip Minareci'nin oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2023 yılı sahibi Regaip Minareci oldu.

Regaip Minareci, Jenny Erpenbeck’in Can Yayınları’ndan çıkan Kairos. romanının Almancadan çevirisiyle, 40 bin TL değerindeki 2023 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

Minareci’ye ödülü 20 Şubat Salı akşamı Salon İKSV’de düzenlenen bir törenle İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. Seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimlerin de katıldığı törende, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da bir konuşma yaptı.

İKSV, 2015 yılında Talât Sait Halman anısına başlattığı bu ödülle, Türkiye’deki nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

Bülent Eczacıbaşı

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada “İKSV olarak bu ödülle hem Talât Sait Halman’ın anısını yaşatıyor hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Yaratıcı alanda çalışanları desteklemeyi, kültür ve sanatın gelişimi için en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Farklı kültürler arasında köprüler kuran, yetenekleri ve özgün yaklaşımlarıyla evrensel bir kültür birikimine katkıda bulunan başarılı çevirmenleri destekleyebildiğimiz için de mutluluk duyuyoruz. Ödüle başvuran tüm çevirmenlere, titiz çalışmaları için seçici kurulumuzun saygıdeğer üyelerine ve törenimize gelerek bize destek verdiğiniz için siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor; ödülü kazanan Sayın Regaip Minareci’yi de yürekten kutluyorum,” dedi.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan, Regaip Minareci’ye verilen ödülün gerekçesini; “Çevirmen Regaip Minareci, Kairos. romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Regaip Minareci’nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz,” olarak paylaştı.

Regaip Minareci

Regaip Minareci ise aldığı ödül için duyduğu mutluluğu paylaşarak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti: “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü bu ülkede çeviriyle ilgilenen herkesin hayalidir, benim de öyleydi. Bir sabah Sayın Doğan Hızlan beni arayıp, ‘Size bir müjdem var’ dedi ve ben şimdi o anki heyecan ve mutluluğumla karşınızdayım. Bu mutluluğuma vesile olan herkese teşekkürü borç biliyorum. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir kültür ve sanata ev sahipliği yapan İKSV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı’na, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’e, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu Başkanı Doğan Hızlan’a, verilen emekleri satır aralarından okuyan seçici kurul üyeleri Sevin Okyay, Yiğit Bener’e, Ayşe Sarıyan’a ve Kaya Genç’e, değerli editörlerim Cem Alpan ve Şebnem Sunar’a ve Can Yayınları’nın kitapların okurla buluşmasında emeği geçen tüm çalışanlarına, ödül haberini aldığım andan itibaren eşsiz ev sahipliği yoldaşlığı için Nilay Kartal’a ve onlarsız kitapların olamayacağı değerli okurlara çok teşekkür ederim.”

Regaip Minareci kimdir?

1955 yılında İstanbul’da doğan Regaip Minareci, Münih’te tamamladığı ortaöğreniminin ardından Münih Teknik Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği okudu. 1977 yılında Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışma hayatına atıldı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan dilimize kazandıran Minareci, Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü’nün de sahibi.