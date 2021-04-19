Evinden alıp ormana götürdüler! Sonrası vahşet!

Gaziantep'te alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Vakıf Ertürk, merkez Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinden dün kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Arıl Mahallesi yakınındaki araziye götürüldü.
EVİNİN ÖNÜNE BIRAKILDI
AA'da yer alan habere göre sopa ve taşlarla darp edilen Ertürk, evinin önüne bırakıldı.
Yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerince bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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