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Evinden alıp ormana götürdüler! Sonrası vahşet!

Gaziantep'te dün evinden alınan Vakıf Ertürk (41),ormanlık alanda taş ve sopalarla feci biçimde darp edildi. Ertürk daha sonra şüpheliler tarafından getirilip evinin önüne bırakıldı. Hastaneye kaldırılan Vakıf Ertürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

VAHŞET! Son dakika: Evinden alıp ormana götürdüler, sonrası korkunç
Evinden alıp ormana götürdüler! Sonrası vahşet!
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AA

Gaziantep'te alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Vakıf Ertürk, merkez Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinden dün kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Arıl Mahallesi yakınındaki araziye götürüldü.

EVİNİN ÖNÜNE BIRAKILDI

AA'da yer alan habere göre sopa ve taşlarla darp edilen Ertürk, evinin önüne bırakıldı.

Yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerince bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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