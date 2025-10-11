Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tam Gaz ne zaman çekildi?
Tam Gaz (Baby Driver) filmi, 11 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Edgar Wright üstlendiği film, 2017 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Tam Gaz filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Tam Gaz filmi hakkında tüm merak edilenler...
TAM GAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
ocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby (Ansel Elgort), çok büyük soygunlar organize eden Doc (Kevin Spacey) için soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora (Lily James) ile tanışıp ona aşık olduğunda, Debora ile olabilmek için kendine temiz bir sayfa açmak ister. Fakat içinde bulunduğu dünyanın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.
TAM GAZ OYUNCULARI KİMLER?
Ansel Elgort Rolü : Baby
Kevin Spacey Rolü : Doc
Lily James Rolü : Debora
Jon Bernthal Rolü : Griff
Eiza Gonzalez Rolü : Darling
Jon Hamm Rolü : Buddy
Jamie Foxx Rolü : Bats
Flea Rolü: Eddie