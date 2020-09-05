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Tanınmış cerrah sağa sola ateş açmıştı! Olayın ardından dram çıktı!

Başkent'te geçtiğimiz perşembe akşamı, evinin balkonundan sağa sola ateş etmeye başlayan bir kişi, emniyet güçlerinin müzakere çalışmaları sonucu cuma sabahı saat 05.50 sıralarında yakalandı. Ateş açan kişinin Türkiye'nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın arkasında büyük bir dram çıktı

Sağa sola ateş eden cerrah çıktı
İHA

Ankara'da, 3 Eylül Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinde bir kişinin ikamet ettiği evin içerisinden çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri'nin acilen bölgeye sevki sonrası zanlı, içerisinde görevli bulunmayan iki resmi ekip otosuna ateş etti. Saatlerce süren ikna çabaları sonrasında saldırgan yakalandı.

ÜNLÜ CERRAH: "PSİKOLOJİM BOZULDU"

İHA'da yer alan habere göre yakalanan kişinin, Türkiye’nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu ortaya çıktı. Aytuğ, emniyete verdiği ifadesinde, olay anını bile hatırlamadığını korona virüs nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

PROFESÖR OLAN EŞİNİ KIZI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Prof. Dr. Aytuğ’un kızı Başak Aytuğ, 24 Mart 2008 tarihinde babası gibi akademisyen olan annesini öldürmüştü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aytuğ parlak bir kariyere sahipti ve kızı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Müebbet hapis cezası alan ve hala ceza evinde olan Başak Aytuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesi ile işlediğini belirtmişti.

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