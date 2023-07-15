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        Tanyeli: Size güzel görünmek için uygulama kullanıyorum

        Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Tanyeli, ayrıca yayınladığı gönderilerde yüzüne filtre uyguladığını ifade etti

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 18:11
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        Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantal Tanyeli'nin sağlığına kavuşması için hastanede tedavisine başlanmıştı. Tanyeli, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

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        Takipçilerini bilgilendiren Tanyeli, serum desteği aldığını açıkladı. Ayrıca sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerde yüzüne filtre uyguladığını dile getiren Tanyeli, "Uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir" dedi.

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        "SİZE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMA KULLANIYORUM"

        Geçtiğimiz haftalarda sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, "Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar, sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki, üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı 'Rapunzel' gibi uzattım. Kusura bakmayın. Çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle... Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük" şeklinde konuştu.

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        HASTANE ODASINDA EŞİNDEN DESTEK

        Öte yandan Tanyeli'nin yanından bir an olsun ayrılmayan İlker Sünnili, daha önce eşinin hastane odasında çekilen videosunu paylaşarak, ona, "Seni çok seviyorum canım karım. Bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz Allah'ın izniyle..." sözleriyle destek olmuştu.

        #Tanyeli
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