Tanyeli: Size güzel görünmek için uygulama kullanıyorum

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"SİZE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMA KULLANIYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, "Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar, sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki, üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı 'Rapunzel' gibi uzattım. Kusura bakmayın. Çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle... Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük" şeklinde konuştu.