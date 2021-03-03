Tanzanya'da Kovid-19 belirtisi taşıyan onlarca papaz ve rahibe hayatını kaybetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tanzanya Episkopal Konferansı Sekreteri Charles Kitima, aldıkları önlemlere rağmen peş peşe yaşanan ölümlerin şok edici olduğunu söyledi.
Test yapılmadığı için kilise mensuplarının Kovid-19'dan öldüğüne ilişkin kesin bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden Kitima, hastaların hepsinin virüs belirtileri gösterdiğini kaydetti.
Kitima, kilisenin ülke çapında 500'e yakın sağlık merkezi olduğunu aktararak, hükümetin Kovid-19 testi yapmalarına müsaade etmediğini dile getirdi.
Sekreter Kitima ayrıca Kovid-19'un halen ülke için bir tehdit olduğunu anımsattı.
- Test verileri paylaşılmıyor
Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.
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