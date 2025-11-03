Taraftarlar birbirine girdi: 5 yaralı, 1 gözaltı

İHA'nın haberine göre; Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı öncesi Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan bir kafede toplanan maçı izlemeye gelen taraftar grupları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taşların, yumrukların, tekmelerin ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlarda müdahale etmekte zorlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Durumları hafif olan yaralıya ise sağlık görevlileri olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, mahallede ikinci bir kavganın yaşanmaması için devriye görevini sürdürüyor.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.