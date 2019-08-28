Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıya sahip Mardin, sıcak hava balon uçuşlarıyla da keşfediliyor.

AA'nın haberine göre Mardin Valiliğince "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla başlatılan projeyle Dara bölgesinde balon uçuşları başladı.

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi Dara Antik Kenti'nde, gün doğumunda düzenli balon uçuşları gerçekleştiriliyor.

Turistler, balonla havalandıkları Dara Antik Kenti üzerinde bir yandan güneşin doğuşunu izleme fırsatı buluyor, diğer yandan tarihi yapıları kuş bakışı seyrediyor.

Balon uçuşu düzenleyen şirketin yetkilisi Kemal Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balon uçuşunun en eski hava araçlarından olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de profesyonel anlamda balon uçuşlarının ilk kez 1993'te Kapadokya'da başladığını belirten Pala, bunun sadece Kapadokya ile sınırlı kalmadığını, birkaç yıl önce Pamukkale'de de balon turizminin başladığını söyledi.

Pala, şöyle devam etti:

"Hem Kapadokya hem Pamukkale'ye alternatif bir yer değil de turizme daha fazla katkı olsun diye son derece güzel olduğuna inandığımız Mezopotamya topraklarını yukarıdan görme şansını bütün insanlara sunmak istedik. Dolayısıyla başlangıç böyle bir arzuyla başladı. Artık uçuşları düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz."

Mardin için iki ayrı bölgede uçuşlar planlandığını, bunlardan biri olan Dara Antik Kenti'nde uçuşların başladığını aktaran Pala, bir süre sonra da tarihi Mardin şehri üzerinde uçuşların başlayacağını belirtti.

Pala, uçuşlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, "Sağlıklı bir şekilde uçuşlarımız bundan sonra devam edecek. 'Yükseliyoruz Mardin' sloganıyla başladık. Bu kadim şehri gökyüzünden görmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"SICAK HAVA BALONUNA İLGİ ÇOK GÜZEL"

Türkiye'de Kapadokya ve Pamukkale'den sonra kuş bakışı olarak şehirlerin izlenebileceği üçüncü noktanın, Mardin olduğunu dile getiren Pala, "Mardin" denilince akla Mezopotamya ovasının geldiğini, burada uçuş yaptıklarını kaydetti.

"Bir tarafımız ova, bir tarafımız Antik Dara Kenti, bir tarafımız Mardin ve bir tarafımız Suriye. Sıcak hava balonuna ilgi ve merak çok güzel. Hem yerli hem yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği bir şehir Mardin." diyen Pala, balon uçuşlarıyla bunun daha iyi olacağını anlattı.

"MARDİN EN İYİ ÜÇÜNCÜ DESTİNASYON OLACAK"

Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas da kentin balon turizminde çok ciddi bir altyapı ve kültürel mirasa sahip olduğunu dile getirdi.

Kafkas, "Balonla yükseldiğinizde altınızda şahane bir görsele ulaşıyorsunuz. Antik Kent Dara'yı, eski Mardin'i görebiliyorsunuz. Kapadokya ve Pamukkale'den sonra Mardin, gerekli altyapıya sahip olduğu için çok ciddi bir üçüncü aday. Burada da bu fizibiliteler çoktan yapıldı. Mardin en iyi üçüncü destinasyon olacak hatta yıllar içinde daha üst sıralara çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"YAŞADIĞIM YERİ HAVADAN GÖRDÜM"

Dara köyünde yaşayan 13 yaşındaki Barış Gün, sabah erken saatlerde balon hazırlıklarını görünce yakından izlemek için geldiğini, kendisinin de uçma fırsatı yakaladığını söyledi.

Daha önce hiç bu kadar büyük balon görmediğini kaydeden Gün, "Çok güzel bir şekilde uçtu. Yaşadığım yeri havadan gördüm. Çok mutlu oldum. Ağabeylerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balon turuna katılan Yasir Güneş ise ilk defa bu deneyimi yaşadığını ve inanılmaz derecede güzel olduğunu ifade etti.

Güneş, "Mardin'in seçilmesi harikulade bir şey çünkü Mardin'in kültürel ve tarihi olarak ne kadar üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Bunu da balonla gökyüzünden kuş bakışı da izleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büşra Cengiz Çetin de balonla Mardin'i görmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Mardin'in kültürel ve tarihi yapısına hayran kaldığını kaydeden Çetin, "Böyle bir deneyimi Mardin'de yaşayacağımı asla düşünmezdim. Çok güzel, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.