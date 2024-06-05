İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar bugün ülkede dolaşıma girdi.

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.

Öte yandan, Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor. REKLAM