70 yıllı aşkın tarihiyle İstanbul kültür sanat hayatının bellek mekânlarından biri olan Atlas Sineması 2 yıl önce başlayan restorasyonla küllerinden yeniden doğdu. Ve tarihi sinema 2 yıl sonra izleyici ile buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi Atlas Sineması'nın açılış müjdesini dün sosyal medya hesabından vermişti.

Ersoy, "" Sinemanın kapılarını iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 26, 2021

ATLAS SİNEMASI BİRDEN ÇOK ONARIM GÖRDÜ

Atlas Sineması, İstanbul'un en işlek mekânlarından biri olan İstiklal Caddesi'nde inşa edildi. 1932 yılında yapı bütünüyle tamirattan geçirilerek sanat merkezi haline getirildi. 1948 yılına gelindiğinde tekrar onarım gördü. 1400 kişilik seyirci kapasitesi ve 25 locası olan mekân, İstiklâl Caddesi'nin en büyük sineması oldu. 1948'de Kulis Bar ve 1951 yılında ise Küçük sahne hizmete açıldı.

İSTANBUL'A YENİ MEKAN: SİNEMA MÜZESİ

Öte yandan tarihi sinemadaki en büyük yenilik ise eş zamanlı olarak önemli bir müzenin açılışı oldu.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki özel koleksiyonda geçmişten günümüze sinema tarihine de ışık tutuluyor. Dünya sinemasına ilişkin önemli bilgi ve belgeler ve Türk sinemasından baş yapıtlara ait özel ayrıntılar da burada sergileniyor. Sinema tarihine ilişkin dev bir hafıza havuzu oluşturuldu. Türk sinemasına dair 8 binin üzerindeki filmin sinopsisini afişlerini misafirler görebilecek.