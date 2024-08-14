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        Haberler Gündem Güncel Tarihi Oltu Kalesi restore edilecek | Son dakika haberleri

        Tarihi Oltu Kalesi restore edilip, turizme kazandırılıyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde Urartu döneminin en büyük medeniyet eserlerinden biri olan Tarihi Oltu Kalesi, 53 milyon TL'lik bütçe ile restore edilerek turizme kazandırılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:24
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        Tarihi Oltu Kalesi restore edilecek
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) kapsamında onaylanan "Erzurum Oltu Kalesi Restorasyonu ve Turizme Kazandırılması" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

        KUDAKA'da gerçekleşen imza törenine KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum'un Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

        Oltu Belediyesi tarafından uygulanacak restorasyon çalışması ile milattan önce 4. yüzyılda Urartular tarafından yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Oltu Kalesi'nin tarihi dokusu muhafaza edilerek kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

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        Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler sonrasında önemli bir kültür ve doğa turizmi rotası üzerinde yer alan ve kendi içinde barındırdığı değerleriyle büyük bir potansiyel taşıyan Oltu’nun doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması, tarihi Oltu Kalesi’nin bölge turizmine kazandırılması planlanıyor.

        Toplam bütçesi yaklaşık 53 milyon TL olan ve 47.7 milyon TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek projenin tamamlanması ile birlikte ilçede sosyal gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi, yerli ve yabancı turist sayısının arttırılması hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #Erzurum
        #tarihi oltu kalesi
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