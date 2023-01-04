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Tarihin değişimine şahit oldu, definecilere yeniliyor

Hititler'den günümüze birçok medeniyetin değişimine ve önemli savaşlara tanıklık eden Hevük Kalesi günümüzde definecilerin tehdidi altında.

Tarihin değişimine şahit oldu, definecilere yeniliyor
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İHA

Sivas kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Harmancık köyü yakınlarındaki Hevük Kalesi, gizemleriyle tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.

İHA'nın haberine göre Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından SİT alanı ilan edilen Hevük Kalesi’nde gerçekleştiği rivayet edilen Boğa Öyüğü Savaşı’nda, Ertuğrul Gazi’nin Çarmagon Noyan’ı mağlup ettiğine inanılıyor.

KALENİN HER YANI TALAN EDİLMİŞ

Doğal yapısıyla da dikkat çeken kalenin Hititler’den günümüze birçok medeniyet tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

Ancak tarihin değişimine tanıklık eden, gizemleriyle dikkat çeken kalenin günümüzde definecilerle başı dertte.

Defineciler hazine bulma umuduyla kalenin her yanını talan etmiş durumda. Kalenin çevresinde açılan çukurlar da kalenin ziyaretçilerini tehdit ediyor.

Drone ile havadan görüntülen tarihi kalenin yer altına doğru giden basamaklı tünel ise görenlerin ilgisini çekiyor.

Ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmeyen tünelin su dehlizi olabileceği veya gizli bir geçit olduğu ihtimalleri üzerinde duruluyor.

DEFİNECİLER KOL GEZİYOR

Harmancık köyü sakinlerinden Durmuş Sağır, kalenin SİT alanı olmasına rağmen defineciler tarafından talan ettiğini ifade ederek, "Burası Hevük Kalesi geçmişi yıllara dayanan, türlü medeniyetlerin yaşadığı bir yer. Bizlere büyüklerimiz kulaktan dolma bir şeyler anlatırdı ama gerçek tarihini bilmiyoruz. Yukarıda ve hemen yanı başımızda bulunan yerleşim yeri, ileride gördüğümüz Bizans mezarlığı ve büyüklerimizin anlattıkları kadarıyla burada bir şeyler var.

Burada Kayseri Rum diye adlandırılan bir beylik yaşadığı ve burada da büyük bir savaşın olduğunu anlattılar. Biz buranın sadece gün yüzüne çıkmasını, ne olduğunu bilmek istiyoruz. Burası sit alanı olarak geçiyor ama defineciler burada kol geziyor sabaha kadar.

Hangi ülkeden, hangi şehirden kimin geldiğini bilmiyoruz. Biz burada nöbet falan tutmuyoruz. Kalede yaptıkları patlatmalar buraya zarar veriyor. Buraya sahip çıkılsın. Yukarıda su kuyusu diye adlandırılan 3 kemerli bir kuyu var, kalenin dibinde bir su var. Burada altın arıyorlar, makine nerede sinyal verdiyse orayı patlatıyorlar. Kale şu an harabe. Kuyu ağzı ve kale duvarları zarar görmüş" dedi.

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