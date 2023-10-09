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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarım işçileri birbirine girdi! 2’si ağır 5 yaralı

        Isparta’da da tarım işçileri arasında çıkan kavgada silahlar patladı: 2’si ağır 5 yaralı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde mevsimlik tarım işçileri silahlı kavgaya karıştı. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:56
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        Tarım işçileri birbirine girdi! 2'si ağır 5 yaralı
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        Isparta’nın Gelendost ilçesinde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        Olay, saat 20.10 sıralarında Isparta’nın Gelendost ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yaralılar ambulans ile İl Merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesi bulunmazken Vildan K.(19) ile Şener G.’nin(21) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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