Tarım Kredi Kooperatif Market 22 Ekim-5 Kasım indirim kataloğu: Tarım Kredi indirim kataloğunda neler var?
Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kataloğunu duyurdu. 22 Ekim- 5 Kasım Tarım Kredi kataloğunda televizyon, ısıtıcı, tencere çeşitleri ve cezve dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Öte yandan Bella Kapaklı Sahan 18 cm: 279 TL, Dila 12 Parça Porselen Kahve Takımı: 349 TL, LAV Cam Kavanoz (550 cc): 13,90 TL'den satışa sunuldu. İşte, 22 Ekim- 5 Kasım 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesinin tamamı ve ürün bilgisi
Tarım Kredi Kooperatifi katalog sayfalarında birçok temel gıda ve temizlik ürününde cazip indirimler yer aldı. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 22 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında STRONG ML32EW2000 32" HD Ready Android Smart Whale LED TV’yi peşin fiyatına 5.399 TL, taksitli fiyatına ise 5.898,41 TL’den satıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunun tamamında hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi
TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET "FIRSAT GÜNLERİ"
STRONG ML32EW2000 32" HD Ready Android Smart Whale LED TV: 5.399 TL
Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı: 899 TL
Conti Elektrikli Basınçlı Pişirici: 1.799 TL
Hometech Katlanabilir Elektrikli Cezve: 449 TL
Papilla Döküm Tost Makinesi: 589 TL
Borcam Yuvarlak Kap (1720 cc): 169 TL
Queen Tencere 20 cm: 799 TL
Bella Kapaklı Sahan 18 cm: 279 TL
Dila 12 Parça Porselen Kahve Takımı: 349 TL