        Tarım Kredi Kooperatif Market 22 Ekim-5 Kasım indirim kataloğu: Tarım Kredi indirim kataloğunda neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif Market indirim kataloğunu duyurdu. 22 Ekim- 5 Kasım Tarım Kredi kataloğunda televizyon, ısıtıcı, tencere çeşitleri ve cezve dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Öte yandan Bella Kapaklı Sahan 18 cm: 279 TL, Dila 12 Parça Porselen Kahve Takımı: 349 TL, LAV Cam Kavanoz (550 cc): 13,90 TL'den satışa sunuldu. İşte, 22 Ekim- 5 Kasım 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesinin tamamı ve ürün bilgisi

        Giriş: 30.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:35
        Tarım Kredi Kooperatifi katalog sayfalarında birçok temel gıda ve temizlik ürününde cazip indirimler yer aldı. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 22 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında STRONG ML32EW2000 32" HD Ready Android Smart Whale LED TV’yi peşin fiyatına 5.399 TL, taksitli fiyatına ise 5.898,41 TL’den satıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunun tamamında hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi

        TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET "FIRSAT GÜNLERİ"

        STRONG ML32EW2000 32" HD Ready Android Smart Whale LED TV: 5.399 TL

        Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı: 899 TL

        Conti Elektrikli Basınçlı Pişirici: 1.799 TL

        Hometech Katlanabilir Elektrikli Cezve: 449 TL

        Papilla Döküm Tost Makinesi: 589 TL

        Borcam Yuvarlak Kap (1720 cc): 169 TL

        Queen Tencere 20 cm: 799 TL

        Bella Kapaklı Sahan 18 cm: 279 TL

        Dila 12 Parça Porselen Kahve Takımı: 349 TL

