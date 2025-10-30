Tarım Kredi Kooperatif Market 22 Ekim-5 Kasım indirim kataloğu: Tarım Kredi indirim kataloğunda neler var?

Tarım Kredi Kooperatifi katalog sayfalarında birçok temel gıda ve temizlik ürününde cazip indirimler yer aldı. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 22 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında STRONG ML32EW2000 32" HD Ready Android Smart Whale LED TV’yi peşin fiyatına 5.399 TL, taksitli fiyatına ise 5.898,41 TL’den satıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunun tamamında hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi