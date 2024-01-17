Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.032,17 %-0,15
        DOLAR 30,1196 %0,05
        EURO 32,7307 %-0,08
        ALTIN 1.956,95 %-0,32
        FAİZ 41,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,07 %-0,53
        BITCOIN 42.805,00 %-1,45
        GBP/TRY 37,9864 %-0,21
        EUR/USD 1,0856 %-0,15
        BRENT 77,86 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 3.199,61 %-0,32
        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirim fırsatları: 17-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Kooperatif market indirimli fiyatlar - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 17-19 Ocak 2024 indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu indirimli ürünleri alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Tarım Kredi Marketlerde 19 Ocak 2024'e kadar 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışta olacak fırsatlar yayımlandı. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 09:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İndirim kampanyalarından faydalanmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 17-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        10 kız öğrenci mahsur kaldı! Yurt asansöründe 45 dakika!
        10 kız öğrenci mahsur kaldı! Yurt asansöründe 45 dakika!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"