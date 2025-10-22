Habertürk
Habertürk
        TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM FIRSATI 22-27 EKİM 2025 KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

        Tarım Kredi fırsat kataloğu: "KatKat Fırsat" ürünleri 22-27 Ekim'de geçerli!

        Tarım Kredi Marketlerde ekim ayında "KatKat Fırsat" ürünleri dikkat çekti. 22-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olan katalog temel gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri ile ön plana çıkıyor. Alışverişseverler Tarım Kredi Market kataloğunu yakından takip ediyor. Listede; beyaz peynir, çay, somon, tuvalet kağıdı, atıştırmalıklar, tavuk gibi farklı kategorilerden ürünler bulunuyor. İşte Tarım Kredi fırsat kataloğu...

        Giriş: 22.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:36
        1

        "Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorusu gündemde. Tarım Kredi Market, 22-27 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Bu kapsamda; temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
