Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 2,71, yıllık yüzde 60,77 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,68, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 yükseliş kaydedildi.

REKLAM Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış görüldü. Yıllık Tarım ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda en az artan grup yüzde 23,52 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Yıllık artışın az olduğu diğer alt gruplar ise yüzde 30,18 ile turunçgiller, yüzde 37,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, yüzde 114,45 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.