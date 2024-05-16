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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 2,71, yıllık yüzde 60,77 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 2,71, yıllık yüzde 60,77 arttı

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,71, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 60,77 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:48
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        Tarım ÜFE yüzde 60,77 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,68, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış gerçekleşti.

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 yükseliş kaydedildi.

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        Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış görüldü.

        Yıllık Tarım ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Yıllık bazda en az artan grup yüzde 23,52 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Yıllık artışın az olduğu diğer alt gruplar ise yüzde 30,18 ile turunçgiller, yüzde 37,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, yüzde 114,45 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

        Aylık Tarım ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren grup eksi yüzde 9,03 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Aylık yükselişin düşük olduğu diğer alt grup ise eksi yüzde 7,9 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde en az artış gösteren grup yüzde 0,42 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak tespit edildi.

        Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 58,57 ile turunçgiller, yüzde 8,9 tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.

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