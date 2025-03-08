Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında gerçekleştireceği 8.500 personel alımıyla istihdam alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, alımlar ÖSYM aracılığıyla yapılacak ve farklı kadrolarda birçok kişi görev alacak. Yangın işçisi, destek personeli ve mühendis pozisyonlarında yapılacak bu alımlar için başvuru takvimi ve şartlar merakla bekleniyor. İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu alım sürecinin detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Bakan İbrahim Yumaklı’nın duyurusuna göre, toplamda 8.500 kişi ÖSYM üzerinden yapılacak merkezi yerleştirme ile göreve başlayacak. Alımlar kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Adaylar, başvuru süreci, şartlar ve kadro dağılımına ilişkin detayları sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.
TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.
Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.