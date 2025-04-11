TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURDU

10 Nisan Perşembe Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde birçok firmalarda sağlıksız ürün ortaya çıktı. Taklit veya Tağşiş listesinin güncelleyen bakanlık yeni markaları ifşa etti. Sağlıklı gıda üretimi için bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda denetimlerin daha sık bir şekilde artacağı ifade edildi.