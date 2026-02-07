Tarkan, Liya'sına kavuştu

Tarkan'ın, İstanbul'daki 10 konserlik maratonunu noktaladı. Megastar, konserlerinin sona ermesinin ardından soluğu Almanya'daki ailesinin yanında aldı.

Konser serisinin 4'üncü gecesinde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya olan özlemini dile getiren Tarkan, havalimanında kızıyla buluştuğu anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

Tarkan, konserinde; "Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum. Hayatımdaki yerleri o kadar özel ki... Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz" demişti.

Tarkan, 2017'de Pınar Dilek ile evlenmişti.

Çiftin, 2018'de Liya adında kızları dünyaya gelmişti.