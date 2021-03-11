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Tarlada bulunan altın mühürlü yüzük dikkat çekiyor

Sivas'ta, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Hitit dönemine ait altın mühür yüzük, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hitit kralına en yakın kişi konumundaki baş sakiye ait olduğu sanılan ve aynı zamanda mühür olarak kullanıldığı düşünülen mühür yüzük, eldeki tek örnek olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 16 gram ağırlığında olan yüzüğün üzerinde hiyeroglif yazı bulunuyor. Kangal ilçesinde tarlada bulunan yüzük, 1988 yılından beri müzenin gözde eserleri arasında yer alıyor

Çiftçi tarlada bulmuştu... Saf altından yapılmış - Haberler
Çiftçi tarlada bulmuştu... Saf altından yapılmış
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DHA

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında, çiftçi tarafından tarlada bulunan ve üzerinde hiyeroglif simgeler olan, Hititlerin son dönemine ait olduğu tespit edilen altın mühür yüzük, 1988 yılında Arkeoloji Müzesi envanterine eklendi.

DHA'nın haberine göre müzede ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eser olan ve saf altından yapılan 16 gram ağırlığındaki yüzüğü görenler, hayran kalıyor.

İlk yıllarda Hitit prenslerinden birine ait olduğu değerlendirilen yüzükteki simgeler, yeni tahmini ortaya çıkardı.

Mühür üzerindeki hayvan figürlerinin Hititler döneminde sık kullanıldığı, yüzükte farklı tasvirlerin arasında iki yanında gagalı testi simgesinin yer aldığı belirlendi.

Bu nedenle de yüzüğün, Hititlerde krala içki sunan ve kendisine en yakın kişi olarak nitelendirilen baş sakiye ait olduğu düşüncesi ağırlık kazandı.

Yüzük üzerinde bulunan çift başlı kartalın ise Hitit sanatında kutsal hayvan olarak kabul edildiği belirtildi. Mühür yüzüğün bugüne kadar Hititler dönemine ait eldeki tek örnek olduğu belirtildi.

'HİTİT İMPARATORLUK ÇAĞINA TARİHLENİYOR'

Sivas Müze Müdürlüğü görevlisi arkeolog Özge Çavuşoğlu (35),"Altın mühür yüzük, ilimizin Kangal ilçesi Yarhisar köyünde bir çiftçi tarafından bulunuyor ve bu müzeye getiriliyor. Getirildiği dönemde çiftçiden bir araba parasına satın alınıyor. Üzerindeki betimlerin merkezinde bir boğa figürü, iki yanında gaga ağızlı testi, çift başlı kartal ve haç işareti var. Haç işareti Hititlerde sağlığı sembol ediyor ve bu yüzden betimlendiği düşünülüyor. Hitit imparatorluk çağına tarihleniyor. Bu tarihlemede Boğazköy´deki benzerleri ile karşılaştırılıyor ve böyle bir tarihleme yapılıyor. 16 gram ağırlığında ve saf altından yapılmıştır. Çift başlı kartal Hititlerde vardır. Yarım haç şeklinde motifler hiyerogliften dolayı Hititler dönemine tarihlendiriliyor. Yüzüğün iki yanında gaga ağızlı testi bulunmasından dolayı bu mühür yüzüğün baş sakiye ait olduğu düşünülüyor" dedi.

'İNSANI TUHAF HİSETTİRİYOR'

Müze ziyaretçilerinden Nilay Güldeş ise "Yüzük çok güzel. İnsanı gerçekten tuhaf hissettiriyor. Bu topraklarda bizden başka medeniyetlerin de yaşamış olması ilgimi çekiyor. Üzerindeki yazıları okudukça güzel hissediyorum. Bizans medeniyeti, Hitit medeniyeti buradaymış ve bunlar dikkatimi çekti. Yüzükte o zamanın teknolojisiyle bunları nasıl yapmışlar anlamıyorum gerçekten. O zamanlar da bu yüzüğü yapmak zor ve hatta imkânsız gibi geliyor ama çok güzel, çok beğendim" diye konuştu.

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