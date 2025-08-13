Samsun, Bafra Ovası nda kavun-karpuz hasadı devam ederken, fiyatlar &uuml;reticinin y&uuml;z&uuml;n&uuml; g&uuml;ld&uuml;rm&uuml;yor. Karpuz tarlada 2 TL, komisyoncuda ise 2,5 TL den alıcı buluyor. Kavunun tarladaki fiyatı 9 TL iken, komisyoncuda 10 TL ye satılıyor. Market raflarında ise karpuz 7,5 ile 8,5 TL den, kavun ise 20-25 TL arasında yer alıyor. Bafralı &uuml;reticiler, bu sene &uuml;r&uuml;n&uuml;n bol olduğunu ve para etmediğini s&ouml;yledi. Bafra Sebze Hali esnaflarından Mesut G&uuml;n, fiyat dalgalanmalarının tarımdaki planlama eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, Fiyatlar tamamen arz-talep dengesiyle alakalı. 15-20 g&uuml;n &ouml;nce Bafra Ovası nda karpuz hasadı başladı. Fiyatlar tarlada 2 TL dedi. PLANLAMA EKSİKLİĞİ VE ARZ FAZLASI B&Uuml;Y&Uuml;K SORUN Mesut G&uuml;n, T&uuml;rkiye tarımının en b&uuml;y&uuml;k sorunlarından birinin planlama eksikliği olduğunu vurgulayarak, İnsanlar ge&ccedil;en yıl karpuzdan para kazandıysa, bu yıl &uuml;retimi artırıyor. Bu da arz fazlasına neden oluyor. Bu durumda ya fiyat &ccedil;ok d&uuml;şer ya da &uuml;r&uuml;n elde kalır ifadelerini kullandı.G&uuml;n, bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in ihracat pazarlarının genişletilmesi ve kooperatifleşmenin &ouml;nemine dikkat &ccedil;ekti.