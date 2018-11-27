Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatlarının kapsamı genişletilerek, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimekle bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları teminat kapsamına dahil edildi.
TARSİM Tarafından 2019 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla teminat altına alınacak ürünler ve risklerin kapsamı genişletilirken, kirazın yanı sıra incir ve üzümdeki yağmur riski de teminat altına alındı.
İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalenin yanı sıra nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleriyle bunların sertifikalı tohumluklarında kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat kapsamında değerlendirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm ve hırsızlığın dışında terör riskleri, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında TARSİM tarafından teminat altına alınacak. Teminatta, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri göz önünde bulundurulacak.
Karar kapsamında belirlenen riskler için gelecek yıl sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği sağlanacak. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği verilecek.
Karar, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
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