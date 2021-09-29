Tarsus'ta ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

Tarsus ilçesinde 27 Eylül günü Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Ahmet Köse, evlerinin önündeki arazi yolu nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Hüseyin Köse (64) ve oğlu Eyüp Köse ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Köse, pompalı tüfekle ağabeyi ve yeğenine rastgele ateş açtı. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Köse gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Köse, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne konuldu.