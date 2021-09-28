Biri ağabeyi diğeri yeğeniydi! Korkunç olay! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Ahmet Köse (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'ye (41) pompalı tüfekle ateş açtı.

BABA OĞUL OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Köse ile oğlu Eyüp Köse'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Ahmet Köse de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen baba ile oğlun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.