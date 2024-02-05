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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Tarsus'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Mersin Tarsus'ta bir otomobil, önünde seyreden TIR'a çarptı. Feci kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 06:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 06:33
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        Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ö.K. idaresindeki otomobil, Huzurkent Mahallesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etap bağlantı köprüsünde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

        YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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