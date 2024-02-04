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        Haberler Dünya Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler

        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler

        The Japan Times tarafından yayınlanan haberde, ABD ile Japonya'nın ortak hazırladığı sanal oyunda Çin 'hayali düşman' olarak yer aldı. Tatbikatın senaryosu ise "özel bir sır" olarak sınıflandırdılar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:23 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:23
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        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
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        ABD ve Japonya arasında sanal olarak yapılan askeri tatbikatta, Çin’in ilk kez "hayali düşman" olarak kullanıldığı iddia edildi.

        The Japan Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığını haberine göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu arasında yapılan askeri tatbikattaki varsayımsal savaşta, Çin düşman olarak adlandırıldı.

        "ÖZEL BİR SIR"

        Perşembe gününe kadar sürmesi planlanan bilgisayar simülasyonu tatbikatında, Tayvan'daki acil bir duruma müdahale senaryosu işleniyor.

        Tatbikatın senaryosunun, Japonya gizlilik yasası kapsamında "özel bir sır" olarak sınıflandırmış olduğu belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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