Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler

ABD ve Japonya arasında sanal olarak yapılan askeri tatbikatta, Çin’in ilk kez "hayali düşman" olarak kullanıldığı iddia edildi.

The Japan Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığını haberine göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu arasında yapılan askeri tatbikattaki varsayımsal savaşta, Çin düşman olarak adlandırıldı.