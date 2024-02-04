Beşiktaş, Joe Worrall transferini bitiriyor!

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozuyor. Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın transferi için hem kulübü Nottingham Forrest hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

Sezon sonuna kadar kiralanan 27 yaşındaki futbolcu için herhangi bir ücret ödenmeyecek. İngiliz oyuncunun maaşı ise 600 bin Euro olacak.