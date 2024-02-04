Beşiktaş, Joe Worrall transferini bitiriyor!
Beşiktaş, Nottingham Forest'ın stoperi Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor
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Giriş: 04.02.2024 - 18:24 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:30
Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozuyor. Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın transferi için hem kulübü Nottingham Forrest hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.
Sezon sonuna kadar kiralanan 27 yaşındaki futbolcu için herhangi bir ücret ödenmeyecek. İngiliz oyuncunun maaşı ise 600 bin Euro olacak.
Worrall'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.