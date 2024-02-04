Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta goller 44 ve 62. dakikalarda genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah-Beyazlılarda goller 44 ve 62. dakikalarda genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise mağlubiyetin ardından 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
SEMİH KILIÇSOY YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın 2005 doğumlu yıldızı Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında çıktığı mücadelede 2 gol atarak yıldızlaştı. Bu sezon toplamda 7 gole imza atan yıldız futbolcu takımının da zirvesine yerleşti.
Ayrıca Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
YENİ TRANSFER MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Beşiktaş'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.
BEŞİKTAŞ 3 HAFTA SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Beşiktaş, 44. dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy´un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı.
Süper Lig´de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.
45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
62. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Umut Meraş'ın soldan kullandığı taç atışında Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy ile buluşturdu. Semih, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
75. dakikada Trabzonspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Umut Meraş'ın kafasından seken topla sağdan ceza sahasına giren Visca, yerden ortasını yaptı. Trezeguet'nin altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
88. dakikada Mendy'nin ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.