Yılmaz Özdil’in Atatürk üzerinden rant elde etmekle suçlandığı 1881 adetle sınırlı özel seri ‘Mustafa Kemal’ kitabı bu sabah Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te internet üzerinden satışa çıktı.

2500 TL’ye satılan kitabın yayın evi Kırmızı Kedi’nin sahibi Haluk Hepkon saat 13.02’de Twitter hesabından attığı ‘Bittiiiii…’ tivitiyle kitabın tükendiğini duyurdu.

Yayınevinin telefonları kilitlenirken ilk kitabı Yılmaz Özdil aldı. Sabah 09.05’te 700’e yakın kişi telefonda kitabı almak için sıra beklerken, internet sitesinde 2500 kişi sıradaydı.

Kitabın satışı internetten ve çağrı merkezinden yapıldı. Satılan her kitabın üzerinde bir numara vardı. Kitaplar 1'den 1881'e kadar numaralandı. Özel kâğıt ve baskı sistemi kullanılan kitaplar elle ciltlendi.

Aslında Mustafa Kemal kitabı geçtiğimiz yıl ilk kez basılmıştı. Kitabın normal satış fiyatı 35 TL. Ancak özel olarak basılan 1881 adet kitap 2 bin 500 TL'ye satıldı.

Kitabın internetten korsan satışı da devreye girmekte gecikmedi. Öyle ki 2 bin 500 TL'ye satılan Mustafa Kemal kitabı internette 25 bin liradan 50 bin liraya kadar değişik rakamlarda satışa çıkarıldı.

KİMİ NORMAL KİMİ İSE FİYATI ASTRONOMİK BULDU

Habertürk Tv'nin mikrofon tuttuğu kitapseverlerden kimileri kitabı çok pahalı bulurken kimileri de Mustafa Kemal Atatürk'ü konu edinen kitap fiyatının normal olduğunu söyledi.

FATİH ALTAYLI: YAPILAN İŞTE BİR ANORMALLİK GÖRMÜYORUM

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında konuyu köşesine taşımış ve şunları ifade etmişti: Yapılan işte de bir anormallik göremiyorum.

Bugün Türkiye’de de Dünya’da pek çok kitabın böyle baskıları yapılıyor.

Benzetmek çok doğru değil elbette ama mesela Kutsal Kitapların da çok özel baskıları yapılıyor ve binlerce dolara satılıyor.

Bu kitapları basıp, binlerce dolara satanlara “Din ticareti yapıyor” diyemeyenlerin Yılmaz Özdil’e Atatürk ticareti yapıyor demesini çok da makul bulmuyorum.



