Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü

Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı

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DHA

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

Atila S. ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atila S., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı.

Komşuların sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elena Samsanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay esnasında elinden yaralanan Atila S. ise gözaltına alındı.

Ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Atila S., daha sonra ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Elena Samsanova'nın cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.