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        Haberler Dünyadan Tarzan dizisinin ABD'li oyuncu Rony Ely hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Tarzan dizisinin ABD'li oyuncu Rony Ely hayatını kaybetti

        1960'larda yayınlanan Tarzan dizisinin ABD'li oyuncusu Rony Ely, 86 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:08
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        Tarzan hayatını kaybetti
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        BBC'nin haberine göre, 1966 ila 1968 arasında NBC televizyonunda yayınlanan 'Tarzan' dizisiyle hafızalara kazınan Rony Ely, hayatını kaybetti. Ely'nin ölümünü, kızı Kirsten Casale Ely, duyurdu.

        Kirsten Casale Ely, babası Rony Ely'nin California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirterek; "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O; bir oyuncu, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" ifadelerini kullandı.

        1938'de ABD'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki başrol performansıyla tanındı.

        Rony Ely, 1975 yapımı 'Doc Savage: The Man of Bronze' filminde de oynamıştı.

        Ayrıca Rony Ely'nin 35 yıllık eşi 3 çocuğunun annesi Valerie Lundeen, 2019'da oğlu Cameron tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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        #tarzan
        #Rony Ely
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