Yüzbinlerce taşeron işçinin merakla beklediği zam oranı ile ilgili Hak İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Arslan 2020 TİS görüşmelerinin birkaç ay sürebileceğini belirtti. Pekşi taşeron işçiye zam oranı ne kadar olacak?

TİS GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ 4 BAŞLIK

2020 TİS görüşmelerinde taşeron işçiler için çok önemli 4 farklı konu başlığı bulunuyor.

Daha önceki dönemlerde en çok mağduriyet yaşanan konular ise; düzenleme eksikliği nedeniyle her türlü işte çalıştırılan taşeron işçilerin görev tanımı olmaması, aile birliği bozulan taşeron işçilerin tayin hakkı bulunması, maaşları kadroya alındıktan sonra düşen işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmaması ve maaş zam oranlarının düşük olması oldu.

TAŞERON İŞÇİYE ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Hür Belediye İş Sendikası ile Bozova Belediyesi bünyesinde bulunan Bozbel AŞ bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ile çalışmakta işçilere % 45 oranında rekor maaş zammı yapıldı. Bunun yanı sıra taşeron işçileri yakından ilgilendiren tüm sorunların karşılanacağı sözleşme için de hazırlıkların başladığına yer verildi.

TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANLARI 2020

Zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.

2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.